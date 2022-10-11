На севере Карелии был перехвачен обвиняемый в мошенничестве, пытавшийся бежать за границу

Объявленного в федеральный розыск мужчину задержали пограничники в Костомукше.
В пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Карелии сообщили о поимке гражданина, объявленного в федеральный розыск.
Мужчина, обвиняемый в мошенничестве и скрывавшийся от суда, был задержан в Костомукше. Как было установлено, задержанный рассчитывал пересечь границу, чтобы скрыться от уголовного преследования.
В результате задержанного передали представителям МВД России в Костомукше.
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