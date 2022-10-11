На севере Карелии был перехвачен обвиняемый в мошенничестве, пытавшийся бежать за границу

Объявленного в федеральный розыск мужчину задержали пограничники в Костомукше.

В пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Карелии сообщили о поимке гражданина, объявленного в федеральный розыск.

Мужчина, обвиняемый в мошенничестве и скрывавшийся от суда, был задержан в Костомукше. Как было установлено, задержанный рассчитывал пересечь границу, чтобы скрыться от уголовного преследования.

В результате задержанного передали представителям МВД России в Костомукше.