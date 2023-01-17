На севере Карелии дорожников оштрафовали за коррупцию

В Сегежском районе предприятие, содержащее лесовозные дороги, оштрафовано на полмиллиона рублей за подкуп заказчика, сообщили в прокуратуре Карелии.

Так, представитель организации, которая содержит лесовозную дорогу для нужд другого предприятия, желая увеличить ее прибыль, обратился к должностному лицу предприятия-заказчика с просьбой о допуске к выполнению работ большего количества техники и, таким образом, выполнении большего объема работ. Приняв это предложение, заказчик, вопреки интересам предприятия, согласовывал выполнение большего объема работ, чем это требовалось в действительности.

Дополнительно проведенные работы были оплачены в установленном порядке, хотя сделаны были только на бумаге.

За указанные незаконные действия представитель юридического лица-исполнителя работ передал должностному лицу предприятия-заказчика более 700 тысяч рублей.

По данному факту прокуратурой района в отношении юридического лица, в интересах которого передавался коммерческий подкуп, было возбуждено дело об административном правонарушении, материалы направлены в суд.

До рассмотрения дела об административном правонарушении в целях исполнения возможного наказания в виде штрафа судом наложен арест на принадлежащий организации автомобиль.

По результатам рассмотрения дела юридическому лицу назначен штраф в размере 500 тысяч рублей, который в настоящее время оплачен.

Гражданин, являвшийся должностным лицом предприятия-заказчика, получивший коммерческий подкуп, ранее осужден к лишению свободы на 4 года.