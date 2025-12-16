На севере Карелии энергетиков оштрафовали за угрозу срыва отопительного сезона

На севере республики были допущены нарушения в содержании электросетевых объектов.
Прокуратура Лахденпохского района совместно с инспектором Ростехнадзора провела проверку в ПАО «Россети Северо-Запад». В ходе проверки выявлены нарушения законодательства в электроэнергетике.
Установлено, что сетевая компания не принимает достаточных мер для контроля за техническим состоянием своих электросетевых объектов. В надзорном органе отметили, что это создает угрозу для бесперебойного прохождения отопительного сезона и может привести к аварийным ситуациям.
За допущенные нарушения прокуратура возбудила в отношении компании административное дело. По результатам его рассмотрения «Россети Северо-Запад» привлечены к ответственности и оштрафованы на 40 тысяч рублей по статье о нарушении правил эксплуатации электроустановок.
