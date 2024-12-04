На севере Карелии еще один дом включили в программу по расселению

Администрация Кемского района сообщила о доме, подлежащем сносу.

Дом № 10 по проспекту Пролетарский в городе Кемь будет расселен в рамках Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Об этом сообщила администрация Кемского района.

Как стало известно, данный дом включен в программу, и его жильцы получат новые квартиры. Точные сроки переселения пока не определены, так как программа ожидает подтверждения финансирования на федеральном уровне.