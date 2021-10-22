На севере Карелии геологи дали взятку лесничему и стали фигурантами уголовного дела

В Лоухском районе два работника предприятия, осуществлявшего геологоразведочные работы, передали лесничему взятку в размере 200 тысяч рублей за сокрытие фактов нарушений в сфере лесопользования, сообщили в МВД Карелии.

С 27 сентября по 8 октября в Карелии прошли профилактические мероприятия по декриминализации лесной отрасли республики. Было проведено порядка 300 проверок центральных и участковых лесничеств. Проверены места переработки лесоматериалов на предмет законности осуществления предпринимательской деятельности, а также происхождения поступающей на переработку древесины. Сотрудники ГИБДД проверили 168 транспортных средств, перевозивших лес и продукцию лесопромышленного комплекса.

Всего по результатам оперативно-профилактического мероприятия в лесной отрасли пресечено 70 административных правонарушений. Так, выявлено 22 факта нарушений транспортировки древесины без оформленного в установленном лесным законодательством порядке сопроводительного документа, 4 факта нарушения правил санитарной безопасности в лесах и 1 факт самовольного занятия лесного участка.

По оперативным материалам Управления экономической безопасности МВД Карелии в Лоухском районе возбуждено уголовное дело о взяточничестве. Преступление инкриминируется двум работникам предприятия, осуществлявшего геологоразведочные работы. В составе группы лиц по предварительному сговору подозреваемые передали лесничему и другим должностным лицам взятку в размере без малого 200 тысяч рублей за сокрытие фактов нарушений в сфере лесопользования.

В полиции Питкярантского района расследуется уголовное дело по факту совершения незаконной рубки 224 осин и 26 берез. Предварительный ущерб оценивается в сумму более 465 тысяч рублей. Аналогичное уголовное дело расследуется в полиции Кондопожского района, где сумма ущерба составила 28 850 рублей.