На севере Карелии грузовик протаранил стоявшую легковушку, где был маленький ребенок (ФОТО)

Женщина и 3-летний ребенок пострадали в аварии, произошедшей в Костомукше.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в воскресенье, 19 марта, на 65 километре дороги «Войница–Вокнаволок– Костомукша» произошло ДТП.

В 12.30 грузовой автомобиль Mercedes-Benz под управлением 49-летнего водителя врезался в стоящий Ford Focus.

Травмированы оказались пассажиры легковушки: 49-летняя женщина и 3-летний ребенок. По факту ДТП проводится проверка.