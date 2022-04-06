На севере Карелии инвалид-колясочник застрял в снегу на пути к «Почте России»

В Беломорском районе инвалида-колясочника на руках принесли к пандусу отделения «Почты России».
Как сообщается в паблике газеты «Беломорская трибуна», 5 апреля горожане могли наблюдать, как к зданию Беломорского отделения "Почты России" на руках двое мужчин переносили человека в инвалидной коляске ко входу.
«Да, замечательно, что теперь входная группа почты оборудована специально для передвижения людей с ограниченными возможностями, но вот как до них добраться по узеньким тропинкам, протоптанным в снегу? Чья территория, кто должен чистить?», - написано в комментарии к фото в паблике издания.
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