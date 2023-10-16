На севере Карелии ищут пропавшую пенсионерку

Женщина пропала в Кеми, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

В городе Кемь волонтеры разыскивают Зою Степановну Е., пропавшую накануне. Местонахождение 66-летней женщины неизвестно с 17 октября. Об этом сообщили в официальном паблике карельского отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

Приметы пропавшей: имеет нормальное телосложение, рост 164 см, русые волосы, серые глаза.

Любую информацию о пропавшей просят передавать по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.