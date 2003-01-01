На севере Карелии КамАЗ пробил две размёточные машины и залил дорогу краской

На трассе Лоухском районе произошло массовое ДТП.
На 1001 км трассы «Кола» в Лоухском районе водитель КамАЗа не рассчитал габариты управляемого им грузовика и врезался в движущиеся впереди спецмашины «ГАЗель Next» и «Шмель 12А», наносившие разметку на дорогу, сообщили в ГАИ Карелии.
— После столкновения транспортных средств произошел разлив краски, который повредил легковой автомобиль «Mazda CX-5», движущийся во встречном направлении, — рассказали там.
В результате аварии пострадал 43-летний шофёр «ГАЗели».
Ранее на трассе в Питкярантском районе произошло ДТП с участием четырех автомобилей, причиной которого стали два синхронных обгона. Известно, что один из рисковых водителей получил травмы.