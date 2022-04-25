На севере Карелии крысы поселились в многоэтажках, жильцы которых не любят чистоту

В Костомукше местные власти решают вопросы уборки территории бывших общежитий, где поселились крысы, а из окон выбрасывают мебель.

Сегодня в администрации Костомукшского городского округа состоялось оперативное совещание о ситуации, сложившейся на территории многоквартирных домов по адресу пр-т Горняков. Эти дома ранее являлись общежитиями. Собственники передают в аренду местные помещения и не контролируют отношение проживающих к имуществу. Об этом информирует Совет Костомукшского городского округа в соцсети.

«Жильцы разрушают газоны, выламывают деревья, выбрасывают мебель из окон, разрушают лифты, выбивают окна», — говорится в сообщении.

По оценке местных депутатов, в помещениях бывших общежитий поселились крысы.

«Длительное время наши горожане наблюдают нелицеприятную картину, длящуюся годами на данной территории в центре города. Горы мусора, грязь, вылетающая из окон мебель, фекалии, бутылки, окурки. А недавно активные жители нашего города выложили в сеть видео с поселением в данные дома новых жильцов — крыс!», — заявляют депутаты.

Глава администрации Сергей Новгородов поручил директору управляющей компании разработать комплекс мероприятий по приведению территории и домов в нормативное состояние, сообщает Совет Костомукшского городского округа.