На севере Карелии курсирует пригородный поезд

ГИБДД просит водителей быть внимательными при движении через ж/д переезды в Лоухском районе.

ГИБДД Лоухи со ссылкой на информацию руководства Октябрьской железной дороги сообщает, что на участке направления Лоухи — Пяозерский с 10 декабря организовано курсирование пригородного поезда.



Дорожная полиция просит во избежание ДТП быть внимательны при пересечении железнодорожных путей на 77 и 91 километре автодороги Р-21 «Кола» Подъезд к «МАПП Суоперя».



Железнодорожные переезды — это объекты повышенной опасности, требующие строгого соблюдения правил дорожного движения. Грубые нарушения ПДД на пересечении автомобильных и железных дорог часто приводят к трагическим последствиям, напомнили в Госавтоинспекции.





