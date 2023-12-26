На севере Карелии местные жители сломали все остановочные комплексы

Установленные остановочные павильоны практически все повреждены и частично сломаны.
Власти Кемского района рассказали в социальной сети «ВКонтакте» о массовых случаях вандализма.
К сожалению, не так давно установленные остановочные павильоны практически все повреждены и частично сломаны, сообщили местные власти.
Стекла и конструкции приходится восстанавливать за счет бюджетных средств.
Жителей Кеми призвали в сети бережно относиться к родному городу и всему тому, что создается в нем.
Не проходите мимо, если видите, когда кто-то ломает скамейки, а также элементы детских игровых площадок. Не оставайтесь равнодушными к происходящему, незамедлительно сообщайте в полицию по телефону 102», — написали в официальном паблике района.
«Давайте соблюдать чистоту и порядок, уважать друг друга!» — добавили в сети.
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