На севере Карелии местные жители сломали все остановочные комплексы

Установленные остановочные павильоны практически все повреждены и частично сломаны.

Власти Кемского района рассказали в социальной сети «ВКонтакте» о массовых случаях вандализма.

К сожалению, не так давно установленные остановочные павильоны практически все повреждены и частично сломаны, сообщили местные власти.



Стекла и конструкции приходится восстанавливать за счет бюджетных средств.



Жителей Кеми призвали в сети бережно относиться к родному городу и всему тому, что создается в нем.



Не проходите мимо, если видите, когда кто-то ломает скамейки, а также элементы детских игровых площадок. Не оставайтесь равнодушными к происходящему, незамедлительно сообщайте в полицию по телефону 102», — написали в официальном паблике района.



«Давайте соблюдать чистоту и порядок, уважать друг друга!» — добавили в сети.