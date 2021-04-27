На севере Карелии мужчина обворовал автомобиль и нацарапал на нем нецензурное слово

В Лоухском районе полицейские задержали молодого человека, причастного к четырем преступлениям, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские поймали молодого человека, котрого подеозревают в кражах и повреждении автомобиля.

Еще в прошлом году в полицию Лоухского района поступило заявление от 62-летнего жителя одного из поселков. Он сообщил, что кто-то проник в его гараж.

Мужчина обнаружил, что замок взломан, а ворота открыты. На месте не оказалось бензопилы, домкрата и пневматического пистолета. Кроме того, владельца железного бокса ждали и другие неприятности. Злоумышленник повредил его машину, нацарапав на ней нецензурное слово, а из салона иномарки пропал важный документ — свидетельство о регистрации транспортного средства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к преступлениям причастен 23-летний житель соседнего населенного пункта. Он дал признательные показания.

По словам подозреваемого, в чужой гараж он проник с целью поживиться ценным имуществом. Уходя, решил оставить на месте преступления свою «метку» и гвоздем исцарапал автомобиль.

В настоящее время сотрудниками уголовного розыска установлена причастность подозреваемого еще к одному преступлению, совершенному несколько лет назад. Тогда он проник в помещение одной из организаций, разбив стекло, и украл ноутбук. Таким образом, житель Лоухского района стал фигурантом сразу четырех уголовных дел.

В настоящее время подозреваемый задержан. Общая сумма причиненного его действиями ущерба составляет порядка 100 тысяч рублей, часть похищенного полицейские изъяли.