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На севере Карелии мужчина хотел проучить выпившую супругу, но не рассчитал силы

Новости. Криминал
18:20, 07 Июля 2021
фото: © shutterstock.com

Житель Костомукши сильно разозлился, когда, придя уставшим с работы, обнаружил сидевшую с детьми жену в подпитии, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши поступило заявление от 35-летней горожанки. Она сообщила, что гражданский супруг нанёс ей травму.

Пострадавшая объяснила, что в день происшествия тот вернулся с работы уставшим. Увидев, что в его отсутствие, находясь дома с двумя малолетними детьми, женщина распивала спиртное, мужчина сильно разозлился. Началась ссора, в ходе которой житель Костомукши так ударил её кулаком, что женщине понадобилась медицинская помощь. Врачи диагностировали у неё закрытый перелом левого ребра с ушибом грудной клетки.

В полиции возбудили уголовное дело. В ходе допроса 30-летний горожанин дал признательные показания. Он объяснил стражам порядка, что до этого никогда не поднимал руку на свою гражданскую супругу и сожалеет о содеянном.

Тем не менее, теперь мужчине предстоит ответить перед законом. В настоящее время обвинительное заключение утверждено и вместе с уголовным делом направлено для рассмотрения в суд.

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