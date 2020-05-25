На севере Карелии мужчина остался без телефона и денег после теплого приема гостей

Житель Беломорского района обратился с заявлением в полицию о краже телефона, сообщает МВД Карелии.

Как выяснили оперативники, у 58-летнего мужчины, обратившегося в полицию, в квартире собиралась компания. Когда гости расходились, одна из женщин похитила телефон хозяина. Позднее посредством гаджета она перевела 2 тыс. на счет своей знакомой.

Полицейские выяснили местонахождение подозреваемой – 26-летней жительницы Беломорска. Она рассказала, что забрала у знакомой денежные средства и потратила на спиртное.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее петрозаводчанин покинул компанию суетливых собутыльников с чужим телефоном.