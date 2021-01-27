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Пенсионер в Карелии пойдет под суд за пять спиленных сосен

Новости. Общество
11:07, 28 Января 2021
фото: © ТАСС / Марина Лысцева
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Житель Калевалы без разрешения спилил пять сосен и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

Следователи отдела полиции по Калевальскому району закончили расследование уголовного дела о незаконной рубке лесных насаждений. Ущерб, нанесенный незаконными вырубками, оценили в 220 тыс. рублей.

Сначала незаконную вырубку обнаружил лесничий, который заметил свежие пни и отпиленные верхушки сосен. А позднее на территории пилорамы, которая располагалась неподалеку, он же обнаружил части стволов деревьев. О данном происшествии работник лесничества сообщил в полицию.

Следователи выяснили, что это 65-летний местный житель нарушил правила заготовки древесины. Он, не имея разрешительных документов, пришел в лес с бензопилой, выбрал подходящие ему сосны и спилил их. Всего он незаконно заготовил пять деревьев.

В отделении полиции подозреваемый признал вину, написал явку с повинной. В совершении преступления раскаялся и подкрепил его возмещением ущерба.

В настоящее время обвиняемый ожидает рассмотрения уголовного дела по существу в суде.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2021-01-28 11:11:49
Эх . Надо было бы на него всп незаконные рубки списать. Идеальный чёрный лесоруб.
кир
2021-01-28 11:27:45
офф со справкой, тебя только на принудительные работы. Много вас таких бездельников развелось.
Гость
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