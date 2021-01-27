Пенсионер в Карелии пойдет под суд за пять спиленных сосен

Житель Калевалы без разрешения спилил пять сосен и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

Следователи отдела полиции по Калевальскому району закончили расследование уголовного дела о незаконной рубке лесных насаждений. Ущерб, нанесенный незаконными вырубками, оценили в 220 тыс. рублей.

Сначала незаконную вырубку обнаружил лесничий, который заметил свежие пни и отпиленные верхушки сосен. А позднее на территории пилорамы, которая располагалась неподалеку, он же обнаружил части стволов деревьев. О данном происшествии работник лесничества сообщил в полицию.

Следователи выяснили, что это 65-летний местный житель нарушил правила заготовки древесины. Он, не имея разрешительных документов, пришел в лес с бензопилой, выбрал подходящие ему сосны и спилил их. Всего он незаконно заготовил пять деревьев.

В отделении полиции подозреваемый признал вину, написал явку с повинной. В совершении преступления раскаялся и подкрепил его возмещением ущерба.

В настоящее время обвиняемый ожидает рассмотрения уголовного дела по существу в суде.