На севере Карелии на рыбалке трое мужчин крепко повздорили, один из них угнал авто, при этом встретился с медведем

Теперь молодому человеку грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

В середине сентября текущего года в дежурную часть полиции Беломорского района поступило заявление об угоне автомобиля. Сотрудники уголовного розыска установили причастного к преступлению, им оказался 21-летний житель Беломорска. Молодой человек свою признал вину.

События того дня развивались следующим образом. Заявитель выехал на рыбалку и на отдыхе познакомился с отцом и сыном. Вскоре компания объединилась для совместного досуга, активно выпивая.

Рыбак вступил в конфликт со старшим новым знакомым. Случилась потасовка. Сын, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, желая поддержать отца в противостоянии, проник в незапертую машину противника.

Рыбак, поняв, что с двумя мужчинами ему не справиться, просто ушел пешком домой, оставив свой внедорожник с ключами в замке.

Молодой человек этим воспользовался и стал кататься на машине по окрестностям в поисках беглеца, но безуспешно. Зато подозреваемому встретился медведь, в угнанном авто ему пришлось переждать, пока зверь уступит дорогу.

Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.