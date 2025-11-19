На севере Карелии начали добывать редкий камень для облицовки зданий

Около поселка Лоухи начинается разработка единственного в России месторождения оливинового вебстерита.
В Лоухском районе стартовал новый инвестиционный проект по разработке карьера блочного камня — оливинового вебстерита. Как рассказали в Минэкономразвития Карелии, компания ООО «Онежское карьероуправление» получила статус резидента Арктической зоны России и приступает к освоению месторождения «Келейное». Особенность карьера — добыча оливинового вебстерита, редкого и высококачественного строительного камня, который больше нигде в России не встречается. Оливиновый вебстерит — это прочный и тяжёлый камень, который считается достаточно твёрдым материалом. Он используется в строительстве и облицовке зданий.
Инвестиции в проект составят 18 миллионов рублей, будет создано шесть новых рабочих мест. Инвестору предстоит провести опытную добычу и дополнительные геологические исследования — только после успешного завершения этих этапов предприятие приступит к полномасштабной разработке и переработке камня.
— Для реализации инвестиционного проекта мы планируем приобрести специальное оборудование — буровую установку для добычи камня и алмазно-канальную пилу для резки блоков. Также мы занимаемся организацией вахтового городка для работников, — сообщил директор ООО «Онежское карьероуправление» Игорь Лукашов.
Полная производственная мощность будет достигнута к 2029 году. Предполагаемый объем выпуска — 618 кубометров блочного камня в год, что позволит обеспечить строительный рынок региона востребованным материалом.
Поддержку резидентам Арктической зоны России оказывает Корпорация развития Карелии.