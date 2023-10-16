На севере Карелии осиротели семь домашних питомцев

Власти Калевалы просят помочь животным, у которых умер хозяин.

В официальном паблике Калевальского района обратились к месным жителям с просьбой о помощи собакам, которые потеряли сразу все: хозяина, заботу, теплый дом и душевное участие.

«Давайте вместе поможем животным!» — призвали власти района.



Семь собак оказались на улице после смерти своего хозяина. Животные остались без крова, еды и человеческого тепла. Обитают во дворе дома № 38 по улице Ленина в поселке Калевала.



В сети обратились ко всем неравнодушным людям и к тем, кому нужен преданный и верный друг.

«Может у кого-то имеется возможность приютить кого-то из животных», — написали в паблике.