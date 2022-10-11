На севере Карелии оскорбленная женщина убила мужа и вызвала скорую помощь

В Беломорске будут судить местную жительницу, которая во время пьяной ссоры зарезала своего мужа, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, в сентябре 47-летняя неработающая жительница Беломорска, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности, находясь дома, в ходе ссоры со своим супругом в состоянии алкогольного опьянения нанесла ему удар ножом в грудь.

Осознав содеянное, обвиняемая вызвала бригаду скорой помощи. Однако от полученного ранения мужчина 1962 года рождения скончался на месте происшествия. По заключению судебно-медицинской экспертизы причиной смерти потерпевшего явилось проникающее ранение грудной клетки.

В период следствия женщина содержалась под стражей. На допросе у следователя она дала признательные показания и пояснила, что совершила убийство супруга по причине ссоры, в ходе которой супруг оскорблял ее.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.