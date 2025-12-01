На севере Карелии открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

В Пушном завершено строительство нового благоустроенного здания ФАПа.
В поселке Пушной Беломорского округа открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
В ФАПе будет работать опытный фельдшер скорой помощи Валентина Старовойтова. Ее квалификация позволяет не только вести амбулаторный прием и обслуживать вызовы на дом, но и оказывать экстренную помощь. Это особенно важно, так как поселок расположен на оживленной трассе «Кола» с большим потоком машин.
В новом ФАПе созданы комфортные условия для работы медиков и приема пациентов. В здании есть централизованные сети водоснабжения и канализации.
Строительство нового фельдшерско-акушерского пункта стало возможным благодаря федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта.
Ранее новый фельдшерско-акушерский пункт построили в посёлке на севере Приладожья.