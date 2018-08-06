На севере Карелии отремонтируют дорогу и обустроят две остановки

Как сообщает Минтранс республики, на севере Карелии в августе продолжатся работы по содержанию автодорог.

На улучшение состояния трассы и устройство двух остановок выделено 12 млн рублей.

В Лоухском районе приведут в порядок наиболее проблемные участки автомобильной дороги Лоухи - Суоперя. В Кемском районе на автодороге Кемь - Рабочеостровск запланировано устройство двух остановочных комплексов.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".