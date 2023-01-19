На севере Карелии пьяная женщина зарезала мужа

В Беломорском районе местную жительницу приговорили к 6 годам лишения свободы за убийство своего мужа, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что вечером в сентябре 2022 года 47-летняя неработающая женщина, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности, находясь дома в Беломорске, в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры со своим супругом нанесла ему удар ножом в грудь, от которого суженный скончался.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.