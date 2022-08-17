На севере Карелии пьяный водитель напал на полицейского

В Костомукше в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело, сообщили в Следкоме республики.

Костомукшский отдел Следкома возбудил уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, который обвиняется в применении насилия по отношению к представителю власти.

По версии следствия, в августе 2022 года в городе Костомукше сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулем которого находился пьяный водитель. Полицейские доставили его в больницу для медицинского освидетельствования, но там водитель повел себя агрессивно, ударив сотрудника.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Несдержанному водителю грозит до 5 лет лишения свободы.