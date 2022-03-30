На севере Карелии пограничники задержали иностранцев с поддельными паспортами

В Муезерском районе пограничники поймали трех иностранцев с поддельными паспортами среднеазиатского государства.

Как сообщили в МВД региона, сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республики Карелия выявили трех иностранцев, нарушивших порядок пребывания в стране. Пограничникам они предъявили подозрительные паспорта.

Материалы проверки были переданы в полицию Муезерского района, где установили, что иностранцы использовали поддельные паспорта, да еще и относящиеся к среднеазиатскому государству, гражданами которого нарушители не являлись.

В отношении иностранцев были возбуждены уголовные дела. Сами нарушители находятся в центре временного содержания иностранных граждан МВД Карелии. В данный момент выясняются обстоятельства противоправной деятельности.