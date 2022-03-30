На севере Карелии появилось пасхальное дерево

Около храма в Беломорске волонтеры украсили дерево пасхальными яйцами.

Как сообщается в паблике «Волонтеры Беломорска», уже не первый год около храма преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких проходит акция "Пасхальное дерево".

В канун Пасхи волонтеры Беломорска и ребята из Ленинградской области, которые устанавливали купола на храме, снова украсили дерево муляжами пасхальных яиц, поделками и завязали красивые ленточки.

Волонтеры поблагодарли всех, ко поддержал добрую акцию.