На севере Карелии поймали участника преступной группы с килограммом наркотиков

Житель Костомукши промышлял преступным бизнесом на всей территории республики, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Костомукши утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков организованной группой в особо крупном размере.

По версии следствия, в преступную группу обвиняемый вступил в июле 2023 года, став межрегиональным оптовым курьером. Мужчина находил крупные партии наркотиков, фасовал их и прятал в тайниках=закладках.

В сентябре он забрал в Пряжинском районе более 1,8 кг наркотиков, расфасовал и сделал 4 тайника в Петрозаводске, а оставшееся планировал спрятать в Костомукше. Но сделать это мужчина не успел — на въезде в город его задержали полицейские.

Уголовное дело направлено в Костомукшский городской суд для рассмотрения по существу.