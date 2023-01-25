На севере Карелии попала в аварию снегоуборочная техника (ВИДЕО)

В Сегежском районе снегоуборочная машина опрокинулась на обочину.

Видео последствий аварии на трассе в Костомукшу было выложено в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

На видео заметна снегоуборочная машина, лежащая на боку на обочине дороги.

Как «Столице на Онего» сообщили в Госавтоинспекции Карелии, авария произошла на 17 километре автодороги «Кочкома — Госграница», в Сегежском районе. Дорожная техника опрокинулась в кювет. Сам водитель не пострадал.