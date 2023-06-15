На севере Карелии пожарные доставали ребенка, провалившегося в гараж (ФОТО)

Мальчика спасатели достали в сознании, несмотря на удар головой во время падения.
Тревожное сообщение поступило на пульт диспетчера единой службы спасения вечером 15 июня. Стало известно, что напротив школы № 3 города Беломорска ребенок провалился в гараж. Об этом пишет паблик пожарной части Беломорского района.
Спасатели прибыли на место, выяснив, что 10-летний мальчик бегал по гаражам и провалился в ремонтируемое строение, ударившись головой о железо.
Пожарные вскрыли ворота гаража с помощью бензореза для спасения ребёнка. Ребенка они обнаружили в сознании и передали его бригаде скорой помощи.
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