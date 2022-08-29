На севере Карелии пропал студент колледжа

В Костомукше полиция разыскивает пропавшего студента политехнического колледжа.

По информации ОМВД России по Костомукше, разыскивается Даниил Д.-Т., 2005 года рождения, 8 сентября ушедший из общежития Костомукшского политехнического колледжа. До настоящего времени его местонахождение не известно. Об этом пишет паблик издания «64 параллель онлайн».

Приметы пропавшего: рост около 170 см, глаза карие, волосы темные, худощавого телосложения. На кистях рук множественные татуировки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении молодого человека, полицейские просят сообщить в ОМВД Костомукши по телефонам: 8-814-59-52-502, (102 с мобильного телефона), 8-911-405-36-89