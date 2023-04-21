На севере Карелии простились с подростком, пропавшим три года назад

В Костомукше состоялась церемония прощания с пропавшим в 2020 году подростком.

О прощании с Игорем Гавриловым сообщили в местном паблике «БЕСЕДКА в Костомукше ТОВАРНОЙ».

«С глубоким прискорбием сообщаем о том, что в 2020 году ушёл из жизни горячо любимый сын, внук и просто хороший друг Гаврилов Игорь Дмитриевич», — написали в паблике.

Как там уточнили, церемония прощания и обряд отпевания прошли 22 июня в 11 утра в местном храме.

Напомним, подросток загадочно пропал в мае 2020 года — он просто вышел из квартиры, где отдыхал с друзьями, и больше его никто не видел. По факту исчезновение было возбуждено уголовное дело, которое взял на контроль глава Следкома России Александр Бастрыкин. Исчезновение подростка обсуждалось на телеканале «Россия-1» в передаче «Прямой эфир».

В августе в лесу возле Костомукши, недалеко от места, где Игоря видели в последний раз, нашли останки. Экспертиза подтвердила, что останки принадлежат пропавшему подростку. Об этом на своем YouTube-канале сообщил его отец.