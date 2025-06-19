На севере Карелии простятся с погибшим на СВО земляком

Житель Кеми погиб на спецоперации.

Житель Кемского района, Эдуард Лузгин, погиб в ходе спецоперации. Об этом сообщили в районной администрации.

— Администрация Кемского муниципального района выражает соболезнованиям родным и близким военнослужащего, — написали власти района.

Прощание с бойцом пройдет 30 июня в 13.30 в траурном зале на улице Шоссе 1 мая.