На севере Карелии простятся с погибшим на СВО земляком

Житель Кеми погиб на спецоперации.
Житель Кемского района, Эдуард Лузгин, погиб в ходе спецоперации. Об этом сообщили в районной администрации.
— Администрация Кемского муниципального района выражает соболезнованиям родным и близким военнослужащего, — написали власти района.
Прощание с бойцом пройдет 30 июня в 13.30 в траурном зале на улице Шоссе 1 мая.
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