На севере Карелии птицам сделали кормушку из старого теплого ботинка (ФОТОФАКТ)

фото: © Паблик ВК «НОВОСТИ КЕМСКОЙ ВОЛОСТИ ( И НЕ ТОЛЬКО )»

В Кеми появилась чудо-кормушка, которая вызвала разногласия у пользователей соцсетей.

В паблике «Новости Кемской волости (и не только)» сообщается, что в Кеми на Тропе здоровья появилась чудо-кормушка для птичек.

На фото видно, что чудо-кормушка сделана из теплого ботинка, в который вставлена банка.

Некоторые из комментаторов паблика назвали изделие страшным, но другие пользователи соцсети отметили, что птичкам без разницы откуда клевать корм.

Всем, у кого есть претензии к внешнему виду кормушки, посоветовали смастерить свою, хорошую.