На севере Карелии птицам сделали кормушку из старого теплого ботинка (ФОТОФАКТ)

В Кеми появилась чудо-кормушка, которая вызвала разногласия у пользователей соцсетей.
В паблике «Новости Кемской волости (и не только)» сообщается, что в Кеми на Тропе здоровья появилась чудо-кормушка для птичек.
На фото видно, что чудо-кормушка сделана из теплого ботинка, в который вставлена банка.
Некоторые из комментаторов паблика назвали изделие страшным, но другие пользователи соцсети отметили, что птичкам без разницы откуда клевать корм.
Всем, у кого есть претензии к внешнему виду кормушки, посоветовали смастерить свою, хорошую.
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