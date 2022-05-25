На севере Карелии разгорелся конфликт между туристами и местными жителями

Не найдя других аргументов, житель Лоухского района пронзил шампуром грудь отдыхающего из другого региона.

Как сообщили в МВД Карелии, в Лоухском районе участковый разобрался в конфликте между местными жителями и приезжими отдыхающими.

Как выяснилось, поздней ночью сельчане, выезжая с парковки в одном из поселков, задели автомобиль жителя Санкт-Петербурга. Тот предложил оплатить повреждение, но, не придя к консенсусу, позвал на помощь друзей.

Обсуждение продлилось до утра, когда 29-летний сильно пьяный житель Лоухского района ударил шампуром в грудь 37-летнего отдыхающего. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение.

Возбуждено и расследуется уголовное дело о причинении лёгкого вреда здоровью.