На севере Карелии размыло дорогу — движение приостановлено (ФОТО)

Движение на 115 км дороги Кепа – Юшкозеро – Боровой – Костомукша приостановлено из-за размытия трассы, сообщили в Минтрансе Карелии.

По информации Управтодора республики, на участке автодороги «Кепа – Юшкозеро – Боровой – Костомукша, 115 км» из-за проливных дождей произошло размытие дорожного полотна, в связи с чем трасса перекрыта для движения транспорта. Техника на ликвидацию размыва отправлена. В течение суток проезд будет обеспечен.

Диспетчерская служба Управтодора работает в круглосуточном режиме.

Прием обращений от граждан и организаций по вопросам состояния дорожной сети осуществляется по телефону 59-99-89, также по электронной почте: disp@upravtodor-rk.ru.