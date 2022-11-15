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На севере Карелии разобрали дом, жильцов которого не успели переселить

Новости. Общество
14:30, 29 Ноября 2022
фото: со страницы депутата Заксобрания Карелии Инны Болучевской

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В Беломорске жильцы аварийного дома пожаловались депутату, что их жилище стоит разрушенным, а новые квартиры им еще не выделили.

На своей странице в соцсети депутат Заксобрания Карелии Инна Болучевская рассказал о своей поездке в Беломорск, где к ней обратились жильцы дома по улице Октябрьская, 44.

«Дом признан аварийным. Две семьи ждут переселения, но в новый дом, который сейчас строится в Беломорске, они не попали. Логически следует вывод, что люди, набравшись терпения, должны ждать своей очереди, проживая в своих квартирах по данному адресу. Если бы не НО! Приехав к данному дому с помощником депутата ЗС РК Клевиной Э.Н., сказать, что мы были шокированы, значит не сказать ничего. Дом практически полностью разрушен», — написала депутат Болучевская.

Она же вызвала участкового и написала заявление, чтобы выяснить, кто дал распоряжение разбирать дом.

Как сообщила народный избранник, две семьи остались без жилья и одна из жительниц вынуждена проживать в бане.

«Готовлю обращения в соответствующие органы власти и правоохранительные органы. Если разборка дома производится незаконно, как отреагировала администрация на данный факт? Каким образом решается проблема жителей в предоставлении жилья? Вопросов возникло много», - возмущена парламентарий.

Ранее сообщалось, что в Карелии подрядчик снес по ошибке дом, который выглядел хуже аварийного

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