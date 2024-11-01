На севере Карелии рыбаки ловят камбалу руками

В Белом море в этом году ценную промысловую рыбу можно наловить руками.
В сети разместили видео, на котором запечатлели удивительный способ рыбалки: рыбаки руками ловят камбалу в Белом море. Запись опубликовал паблик
«Бывает у нас и такое!» — сообщили рыбаки Беломорского округа.
Наловить камбалы на отливе в Белом море в этом году очень просто, написали в источнике.
Рыбаки сравнили способ добычи рыбы с походом в магазин, где можно выбрать понравившуюся рыбку, только бесплатно.
Видеокадры, опубликованные в сети, уникальны. Если рассказывать — будет не то, это надо видеть!
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