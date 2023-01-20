На севере Карелии рысь держит в страхе жителей Пудожа (ВИДЕО)

Рысь из Пудожа не уходит, а гуляет по городу и пугает жителей.

В паблике «Моя Карелия | Петрозаводск | Горячие новости» опубликовано видео, на котором запечатлено, как поздно вечером 20 января мужчина с женщиной прячутся в подъезде от рыси, которая неожиданно появилась из темноты.

«Рысь из Пудожа не уходит, а гуляет по городу и пугает жителей», - написано в комментарии к видео.