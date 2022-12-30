На севере Карелии сбили пешехода, «вооруженного» световозвращающими элементами (ФОТО)

В Костомукше иномарка сбила возрастного пешехода.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в 18:35 36-летний водитель автомобиля BMW сбил на автомобиле пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому перекрестку по линии обочины. Предметы со световозвращающими элементами на одежде пешехода присутствовали.

Авария произошла вчера, 4 января. В Костомукше, а районе дома № 65 по улице Ленинградская.

В результате аварии 51-летний пешеход был травмирован. По факту ДТП проводится проверка.