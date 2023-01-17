На севере Карелии сгорели четыре гаража и один автомобиль (ФОТО)

В Кемском районе 13 пожарных пытались спасти 7 гаражей.

Как сообщается в паблике «Пожарная Охрана Кемского района», пожар произошел в минувшее воскресенье, 22 января, в 17.56 на 14 км автодороги Кемь — Калевала. Подразделения кемского отряда (2 автоцистерны пожарной части — 22, одна автоцистерна пожарной части-66, 13 человек) спасали «линейку» из 7 гаражей.

Пожар был ликвидирован в 19.28. В результате пожара пострадали 4 гаража и 1 автомобиль.