На севере Карелии скрутили неадекватных юнцов, ворвавшихся на спортплощадку (ВИДЕО)

В Костомукше силовики остановили молодых людей, устроивших мордобой на спортивной площадке.

Видео жесткого задержания молодых людей появилось в паблике «АНТИБЕСЕДКА — Костомукша».

Судя по кадрам, полицейским пришлось применить силу при задержании юнцов, поведение которых не отличалось адекватностью.

В паблике уточнили, что задержание произошло возле когодской гимназии. По словам очевидцев, молодые люди пришли на спортплощадку, после чего начали избивать всех, кто попадался под руку.