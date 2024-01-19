На севере Карелии столкнулись две отечественные легковушки

Дорожная авария произошла в Лоухском районе Карелии.

О дорожной аварии в Лоухском районе рассказали в Госавтоинспекции Карелии.

ДТП произошло в пятницу, 19 января, в 17.15, в поселке Лоухи на улице Советская. Там водитель ИЖ при проезде перекрестка не уступил дорогу автомобилю ВАЗ. В результате легковые машины столкнулись и 40-летний водитель ВАЗ получил травмы.

Проводится проверка.