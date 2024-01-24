На севере Карелии три дня гремели взрывы

В Беломорске три дня работали саперы, израсходовав почти два центнера взрывчатки.
О взрывах на севере республики рассказали в карельской поисково-спасательной службе.
В Беломорске с 22 по 24 января были проведены взрывные работы, сообщили специалисты.
Саперы поисково-спасательного подразделения разминирования и взрывных работ ликвидировали ледовые заторы на реке Выг.
Всего произведено 170 подрывов ледового покрытия реки. Было израсходовано более 180 килограммов взрывчатки.
В результате работ уровень воды в реке понизился от 30 до 50 сантиметров.
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