На севере Карелии три дня гремели взрывы

В Беломорске три дня работали саперы, израсходовав почти два центнера взрывчатки.

О взрывах на севере республики рассказали в карельской поисково-спасательной службе.

В Беломорске с 22 по 24 января были проведены взрывные работы, сообщили специалисты.



Саперы поисково-спасательного подразделения разминирования и взрывных работ ликвидировали ледовые заторы на реке Выг.

Всего произведено 170 подрывов ледового покрытия реки. Было израсходовано более 180 килограммов взрывчатки.



В результате работ уровень воды в реке понизился от 30 до 50 сантиметров.