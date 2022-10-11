На севере Карелии суд заставил управляющую компанию избавить детей от плесени

Прокуратура Лоухского района обязала управляющую компанию починить протекающую крышу над квартирой многодетной семьи, сообщили в пресс-службе ведомства.

В многоквартирном доме в поселке Лоухи сильный ветер сорвал шифер с балок перекрытия, оголив стропила чердака. Дырявая крыша протекла и быстро образовался плесневый грибок.

Помещения в доме приватизированы, а их собственники не смогли самостоятельно устранить аварию, которая коснулась только одной квартиры. Управляющая компания ремонтировать крышу не спешила.

Прокуратура выяснила, что в залитой квартире живут несовершеннолетние дети, вынужденные дышать вредной плесенью, и направила в суд иск к управляющей компании.

Чтобы избежать административной ответственности, управляющая компания исполнила решение суда и отремонтировала кровлю.