На севере Карелии усилился контроль за незаконной вырубкой елок

За незаконную вырубку елок можно получить штраф до 300 тысяч рублей.

В преддверии новогодних праздников в Калевальском районе Республики Карелия будут усилены меры по охране лесов от незаконной вырубки елок. Об этом сообщили в администрации района.

С 16 по 31 декабря сотрудники лесничества совместно с полицией проведут рейды и патрулирование лесных участков. Цель мероприятий — предотвратить незаконную заготовку елок и других хвойных деревьев.

Специалисты администрации напомнили, что самовольная рубка деревьев в лесу является административным правонарушением и влечет за собой серьезные штрафы. За незаконную рубку елки гражданам грозит штраф от 3 000 до 4 000 рублей, должностным лицам — от 20 000 до 40 000 рублей, а юридическим лицам — от 200 000 до 300 000 рублей.

За информацией о порядке оформления разрешительных документов на заготовку елок необходимо обращаться в ГКУ РК «Калевальское центральное лесничество» по адресу: п. Калевала, ул. М. Михеевой, д. 3А, или по телефону — 8 (814-54) 4-18-98.