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На севере Карелии устанавливают тренажеры для сдачи ГТО

Новости. Спорт
17:40, 18 Июня 2020
фото: © Минспорта Карелии
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Спортивный комплекс ГТО устанавливают в поселке Калевала, сообщили в Минспорта Карелии.

С 16 июня в поселке Калевала проводится монтаж площадки ГТО.

Местные жители смогут готовиться к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "ГТО", а также заниматься общей физической подготовкой на современных тренажерах.

Тренажерный комплекс может использоваться круглогодично, его качество подтверждено специалистами.

Неделю назад аналогичная площадка была установлена в Медвежьегорске, жители города уже активно тренируются на новом спортивном объекте. В 2020 году в районах республики установят еще 7 спортивных комплексов ГТО.

Ранее сообщалось, что в Карелии может появиться бассейн, гостиница и хоккейная площадка для спортсменов.

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