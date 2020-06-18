На севере Карелии устанавливают тренажеры для сдачи ГТО

Спортивный комплекс ГТО устанавливают в поселке Калевала, сообщили в Минспорта Карелии.

С 16 июня в поселке Калевала проводится монтаж площадки ГТО.

Местные жители смогут готовиться к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "ГТО", а также заниматься общей физической подготовкой на современных тренажерах.

Тренажерный комплекс может использоваться круглогодично, его качество подтверждено специалистами.

Неделю назад аналогичная площадка была установлена в Медвежьегорске, жители города уже активно тренируются на новом спортивном объекте. В 2020 году в районах республики установят еще 7 спортивных комплексов ГТО.

Ранее сообщалось, что в Карелии может появиться бассейн, гостиница и хоккейная площадка для спортсменов.