На севере Карелии в ДТП пострадала 17-летняя девушка

В Беломорске пострадала 17-летняя пассажирка автомобиля, которому не дали проехать по правилам, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Беломорске 18 июля произошло ДТП, в котором пострадала юная пассажирка.

Днем в понедельник, 18 июля в 15.10, водитель фургона Fiat Ducato на нерегулируемом перекрестке, в районе дома №4 по улице Пашкова, не убедился в безопасности при повороте налево, не предоставил преимущество в движении автомобилю "ВАЗ-21041", совершив с ним столкновение.

Как объяснили в ГИБДД Карелии, впоследствии 17-летняя пассажирка ВАЗа самостоятельно обратилась за медицинской помощью с травмами, полученными в данном ДТП.