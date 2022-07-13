На севере Карелии в лесу пропал пенсионер (ФОТО)

В поисковом отряде «ЛизаАлерт» просят помочь найти пропавшего.

Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», недалеко от Костомукши, в районе СНТ «Романтик», пропал Александр Николаевич С., 1957 года рождения.

Его местонахождение неизвестно с сегодняшнего дня, 31 июля.

Рост 165 см, нормального телосложения, седые волосы. Был одет в камуфляжную куртку, зеленые камуфляжные штаны, черные резиновые сапоги, камуфляжную панаму.

Информацию о пропавшем просят сообщать в поисковый отряд «ЛизаАлерт». Телефоны: Юлия 8-968-989-17-32, Александр Старовер 8-903-171-30-16