На севере Карелии в огне погиб человек

В Беломорском районе на пожаре в жилом доме погиб мужчина, сообщили в МЧС Карелии.

В минувший понедельник, 11 апреля, в 18.01 на пульт дежурной службы МЧС Карелии поступил звонок с сообщением, что в поселке Пушной Беломорского района произошел пожар в жилом одноэтажном 2-квартирном доме.

На место вызова выехали четверо пожарных из Беломорска, трое из Летнереченска и один местный доброволец из Пушного, которые за 20 минут ликвидировали возгорание.

В результате огнем повреждена комната на площади 12 кв. м. На пепелище найдено тело мужчины.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится проверка.