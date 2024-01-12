На севере Карелии в жуткой аварии сошлись три грузовика

фото: © Скриншот с видео: паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии» / ВК

В Беломорском районе Карелии столкнулись три грузовика.

О дорожном происшествии стало известно из соцсети. Видео жуткой аварии разместили в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

ДТП произошло в пятницу, 12 января, в 11.52 в Беломорском районе около поселка Пушной.

«Видео из кабины фургона, ДТП перед поворотом в Беломорск», — написали в паблике.

Судя по видео, одна фура неожиданно выезжает на встречную полосу. Самосвал не избежал столкновения с фурой, но пытался уйти от столкновения и тоже выехал на «встречку», где зацепил ехавший следом за фурой большегруз. В результате ДТП фургон вылетел в кювет и лег набок.